Федоров Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2003

Отец: Федоров Александр

Мать: Оксана

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