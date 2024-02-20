Туганова (Кундухова) Дзуго Айтеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Базруко Созорукович
Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Базруко Созорукович
Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Туганов Кучук
Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Дзанхот
Отец ребёнка: Туганов Созоруко Батаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно