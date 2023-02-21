Кадочников Яков Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочников Яков Карпович

Кадочников Яков Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1865 г.р.
1873 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кадочников Карп Сафронович

Мать: Кадочникова ?

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кадочников Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно