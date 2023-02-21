Кадочников Яков Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кадочников Карп Сафронович
Мать: Кадочникова ?
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кадочников Федор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно