Волкова (Мишкевич) Рафалина (Валентина) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1931
Дата смерти15.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931
Рождение ребёнка
19.03.1955
Рождение ребёнка
15.05.1956
Рождение ребёнка
20.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2010
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия