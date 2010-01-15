Волкова (Мишкевич) Рафалина (Валентина) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Мишкевич) Рафалина (Валентина) Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1931

Дата смерти

15.01.2010

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1931

Отец: Мишкевич Иосиф Адольфович

Мать: Мишкевич Ядвига Шимоновна

Рождение ребёнка
19.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Евгений Павлович

Рождение ребёнка
15.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Евгений Павлович

Рождение ребёнка
20.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Евгений Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Евгений Павлович

Смерть
15.01.2010
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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