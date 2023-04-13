Шмульян Лейба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шмульян Беньямин
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шмульян Юдель
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шмульян Пинхас
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмульян Бруха
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доросинская Доба
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голдберг Рухель
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грейз Сура
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмульян Арон
Мать ребёнка: Шмульян Эстер
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1881