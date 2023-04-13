Шмульян Лейба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмульян Лейба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шмульян Беньямин

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шмульян Юдель

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шмульян Пинхас

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шмульян Бенцион Лейбович

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмульян Бруха

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доросинская Доба

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голдберг Рухель

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грейз Сура

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмульян Арон

Мать ребёнка: Шмульян Эстер

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1881