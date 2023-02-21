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Бибисара
Бибисара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сафа
Мать
Не указана
Муж
Ибраһим
Дети
Не указаны
Добавил:
РД
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сафа
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ибраһим
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