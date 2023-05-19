(Рюхтина) Ефросинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рюхтина) Ефросинья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Рюхтин Иосиф

Мать: Рюхтина Парасья

Смерть
2002
город Омск