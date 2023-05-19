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(Рюхтина) Ефросинья Иосифовна
(Рюхтина) Ефросинья Иосифовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
2002
Пол
Женский
Отец
Рюхтин Иосиф
Мать
Рюхтина Парасья
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Рюхтин Иосиф
Мать:
Рюхтина Парасья
Смерть
2002
город Омск
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