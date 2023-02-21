Мягчихин Федор Иванович
Место рожденияНовгор.губерния Белозерский р-он Надпорожская волость д.Пантелеймоновская
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Новгор.губерния Белозерский р-он Надпорожская волость д.Пантелеймоновская
Рождение ребёнка
25.12.1901
Мать ребёнка: Мягчихина Анисия Ивановна
Пантелеймоновское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно