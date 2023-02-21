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Мягчихин Федор Иванович

Место рождения

Новгор.губерния Белозерский р-он Надпорожская волость д.Пантелеймоновская

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгор.губерния Белозерский р-он Надпорожская волость д.Пантелеймоновская
Рождение ребёнка
25.12.1901

Сын: Мягчихин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Мягчихина Анисия Ивановна

Пантелеймоновское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно