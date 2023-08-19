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Чарыков Степан Петрович

Место рождения

Уварово, город Уварово, Тамбовская область

Дата рождения

12.07.1903

Дата смерти

02.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1903

Отец: Чарыков Петр Михайлович

Мать: Чарыкова Параскева или Прасковья Ивановна

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1929

Дочь: Куликова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Чарыкова Анна Михайловна

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарыков Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Раиса Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарыкова Александра Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.02.1983
Уварово, город Уварово, Тамбовская область