Чарыков Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения12.07.1903
Дата смерти02.02.1983
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1903
Рождение ребёнка
03.08.1929
Дочь: Куликова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Чарыкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарыков Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Раиса Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарыкова Александра Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.02.1983