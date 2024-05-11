Дубянская А Васильевна Около 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубянская А Васильевна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Дубянский Василий Иванович

Мать: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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