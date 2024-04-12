Куклин Егор Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Куклин Парамон Ермилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1920
Дочь: Куклина Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Куклина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
20.02.1923
Мать ребёнка: Куклина Надежда Александровна
Смерть
Неизвестно