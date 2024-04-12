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Куклин Егор Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Куклин Парамон Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1920

Дочь: Куклина Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Куклина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
20.02.1923

Сын: Куклин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Куклина Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно

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