Михаил / Михайло Евсигнеев 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил / Михайло Евсигнеев

Михаил / Михайло Евсигнеев

Место рождения

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Евсигней Флоров

Мать: не указана

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Хрисанфова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Татиана Хрисанфова

Рождение ребёнка
29.08.1850

Сын: Захарий Михайлов

Мать ребёнка: Татиана Хрисанфова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.