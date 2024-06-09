Михаил / Михайло Евсигнеев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Евсигней Флоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Хрисанфова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Татиана Хрисанфова
Рождение ребёнка
29.08.1850
Сын: Захарий Михайлов
Мать ребёнка: Татиана Хрисанфова
Смерть
Неизвестно