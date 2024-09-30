Агафонов Федор Павлович Между 1885 и 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Федор Павлович

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между 1885 и 1886

Дата смерти

02.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1886

Отец: Павел Агафонов

Мать: Евдокимова (Евдокимова) Стефанида

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1911

Жена: Агафонова Анна Фотиева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1911

Сын: Агафонов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Агафонов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
180-й пехотный Виндавский полк, рядовой
Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Агафонов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.06.1915
Олешице
пропал без вести
Рождение ребёнка
10.08.1919

Дочь: Агафонова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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