Агафонов Федор Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1885 и 1886
Дата смерти02.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1885 и 1886
Отец: Павел Агафонов
Бракосочетание
31.01.1911
Жена: Агафонова Анна Фотиева
Рождение ребёнка
21.10.1911
Сын: Агафонов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева
Рождение ребёнка
06.01.1913
Сын: Агафонов Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева
Военная служба
Между 1914 и 1918
180-й пехотный Виндавский полк, рядовой
Рождение ребёнка
07.02.1915
Сын: Агафонов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева
Смерть
02.06.1915
Олешице
пропал без вести
Рождение ребёнка
10.08.1919
Дочь: Агафонова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Агафонова Анна Фотиева