Халевина Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халевин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Халевин Анатолий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Халевин Анатолий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюснина Галя Анатольевна
Отец ребёнка: Халевин Анатолий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно