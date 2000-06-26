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Корнякова Василиса Валерьевна
Корнякова Василиса Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2000
Пол
Женский
Отец
Корняков Валерий Викторович
1968 г.р.
Мать
Корнякова Дания Дамировна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2000
Отец:
Корняков Валерий Викторович
Мать:
Корнякова Дания Дамировна
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