Корнякова Василиса Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнякова Василиса Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2000

Отец: Корняков Валерий Викторович

Мать: Корнякова Дания Дамировна

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