Петрова Фаина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Фаина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Николай Петрович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Николай Петрович

Смерть
Неизвестно