Фёдорова (Назарова) Людмила Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Родион
Мать: Назарова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Фёдоров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдоров Владимир