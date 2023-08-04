Фёдорова (Назарова) Людмила Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Назарова) Людмила Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Родион

Мать: Назарова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Фёдоров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Владимир