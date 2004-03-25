Фирсов (Курочка) Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения04.07.1953
Дата смертиОколо 25.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1953
Рождение ребёнка
10.10.1978
Дочь: Заева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцман Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 25.03.2004