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Фирсов (Курочка) Владимир Александрович

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

04.07.1953

Дата смерти

Около 25.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1953

Отец: Курочка Александр Иванович

Мать: Курочка Анастасия Александровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1978

Дочь: Заева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцман Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Фирсова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Татьяна Алексеевна

Смерть
Около 25.03.2004
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область