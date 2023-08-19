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Панова Павла Яковлевна

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Место рождения

Кабакова, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Панов Яков Федорович

Мать: не указана

Кабакова, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1937

Сын: Панов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Ефимович

Кабакова, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Николай Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Ефимович

Кабакова, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Павел Ефимович

Кабакова, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Панов Павел Ефимович

Кабакова, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Около 1970
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область