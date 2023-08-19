Панова Павла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Панов Яков Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1937
Отец ребёнка: Панов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Павел Ефимович
Смерть
Около 1970
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область