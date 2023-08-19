Толстов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Столбищ Сергеческого уезда Нижегородской губернии. Имел малый надел земли, ушел на заработки. Работал в Земстве секретарем земской управы г Буинск
Рождение ребёнка
15.10.1890
Сын: Толстов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1910