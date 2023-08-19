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Толстов Иван

Место рождения

Столбищи, Кстовская волость, Нижегородский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбищи, Кстовская волость, Нижегородский уезд
с. Столбищ Сергеческого уезда Нижегородской губернии. Имел малый надел земли, ушел на заработки. Работал в Земстве секретарем земской управы г Буинск
Рождение ребёнка
15.10.1890

Сын: Толстов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1910