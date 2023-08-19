Потапова? (Семенова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова? (Семенова) Марфа

Место рождения

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.09.1912

Муж: Потапов Леонтiй

Церковь Параскевы Пятницы Села Домкина Валдайского уезда
Рождение ребёнка
14.06.1913

Сын: Потаповъ Петръ

Отец ребёнка: Потапов Леонтiй

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1917

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Потапов Леонтiй

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно