Потапова? (Семенова) Марфа
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1912
Муж: Потапов Леонтiй
Церковь Параскевы Пятницы Села Домкина Валдайского уезда
Рождение ребёнка
14.06.1913
Сын: Потаповъ Петръ
Отец ребёнка: Потапов Леонтiй
Рождение ребёнка
08.03.1917
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Потапов Леонтiй
Смерть
Неизвестно