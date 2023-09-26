Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
деревня Плотницы
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно