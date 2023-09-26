Арсений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсений Иванович

Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1887 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

деревня Плотницы
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мухин Яков Арсеньевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close