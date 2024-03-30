Струнина Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Струнин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Струнина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Струнин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Струнин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно