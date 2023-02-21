Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Порохова Евпраксия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
23.01.1865
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 344 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1865 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 23 об.
Смерть
Неизвестно