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Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Порохова Евпраксия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Сычево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
23.01.1865
Сычево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 344 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1865 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 23 об.
Смерть
Неизвестно