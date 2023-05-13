Хегстрем Наталия Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хегстрем Наталия Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.2003

Дочь: Лаврусенко Александра Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.2010

Дочь: Хегстрем Анна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.2013

Дочь: Хегстрем Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.2016

Сын: Хегстрем Артем Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности