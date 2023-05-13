Хегстрем Наталия Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.2003
Дочь: Лаврусенко Александра Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.2010
Дочь: Хегстрем Анна Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.2013
Дочь: Хегстрем Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.2016
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности