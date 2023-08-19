Беляков Максим Михеев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Беляков Михей Яковлев
Мать: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федорова
Смерть
Неизвестно