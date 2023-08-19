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Беляков Максим Михеев

Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Беляков Михей Яковлев

Мать: Мавра Федорова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Беляков Михаил Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Беляков Куприан Максимов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федорова

Смерть
Неизвестно