Ивановский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвановский Михаил Иванович

Ивановский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ивановский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ивановский Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ивановский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ивановский Петр Михайлович

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Знаменская Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ивановский Евлампий Михайлович

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Ачкасово, Николаевская церковь, священник
Смерть
1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close