Ивановский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ивановский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ивановский Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ивановский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Ивановский Петр Михайлович
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Знаменская Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Ивановский Евлампий Михайлович
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Ивановская Меланья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Ачкасово, Николаевская церковь, священник
Смерть
1870