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Теплов Ананий Екимович

Место рождения

Первые Ключики, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Теплов Еким Лаврентьевич

Мать: не указана

Первые Ключики, Осинский уезд, Пермская губерния
1719-й год. 1-я ревизия Кунгурского уезда РГАДА 350-2-1625 Кунгурского уезду села Покровского Ясылу. (л.830)Деревни Ключика.
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Теплов Устин Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Прасковья Кузьминична

Смерть
1828 ст.
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан