Теплов Ананий Екимович
Место рождения
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1828 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1749 ст.
Отец: Теплов Еким Лаврентьевич
Мать: не указана
1719-й год. 1-я ревизия Кунгурского уезда РГАДА 350-2-1625 Кунгурского уезду села Покровского Ясылу. (л.830)Деревни Ключика.
Рождение ребёнка
1784 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828 ст.
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан