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Федейкин Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Между 1954 и 1955

Пол

Мужской

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Федейкин Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Тимошкина Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федейкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федейкин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна

Смерть
Между 1954 и 1955
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область