Федейкин Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиМежду 1954 и 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Федейкин Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Тимошкина Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федейкин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Федейкина Анисья Еремеевна
Смерть
Между 1954 и 1955
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно