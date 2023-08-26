Губанов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1973

Дочь: Трубиенко Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Губанова Нина Михайловна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губанов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Губанова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губанова Татьяна Михайловна

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