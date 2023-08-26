Губанов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1973
Дочь: Трубиенко Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Губанова Нина Михайловна
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губанов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Губанова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно