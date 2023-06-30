Бородавкин Петр Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1855 ст.
Сын: Бородавкин Николай Петров
Мать ребёнка: Бородавкина Евдокия Иванова
Новый Усад, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно