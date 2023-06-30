Бородавкин Петр Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавкин Петр Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1855 ст.

Сын: Бородавкин Николай Петров

Мать ребёнка: Бородавкина Евдокия Иванова

Новый Усад, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно