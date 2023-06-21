Сосновских Фотинья Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Сосновских Григорий Федорович
Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Пономарева Настасья (Анастасия) Федоровна
Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Сосновских Сусанна Федоровна
Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сосновских Матвей Федорович
Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно