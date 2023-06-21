Сосновских Фотинья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновских Фотинья Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Сосновских Григорий Федорович

Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Пономарева Настасья (Анастасия) Федоровна

Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Сосновских Сусанна Федоровна

Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сосновских Матвей Федорович

Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сосновских Федор Евграфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосновских Федор Евграфович

Смерть
Неизвестно