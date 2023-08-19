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Сампир Василь Вакулович

Место рождения

Лотовка, Хмельницька область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сампир Вакула

Мать: не указана

Лотовка, Хмельницька область
Военная служба
1941
Сампир Василий Вакулович Дата рождения __.__.1910 Место рождения Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Грицевский р-н, с. Лотовка Место призыва Грицевский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская о... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сампир Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно