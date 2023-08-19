Сампир Василь Вакулович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сампир Вакула
Мать: не указана
Военная служба
1941
Сампир Василий Вакулович Дата рождения __.__.1910 Место рождения Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Грицевский р-н, с. Лотовка Место призыва Грицевский РВК, Украинская ССР, Каменец-Подольская о... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сампир Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно