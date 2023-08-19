Шевцова (Зубрева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова (Зубрева) Анна Тимофеевна

Шевцова (Зубрева) Анна Тимофеевна

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

01.12.1899

Дата смерти

03.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899

Отец: Зубрев Тимофей

Мать: Зубрева Мария

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Третья дочь Марии и Тимофея
Рождение ребёнка
01.02.1925

Дочь: Шатило Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шевцов Василий Семенович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Третья дочь Тимофея и Марии
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шевцова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шевцов Василий Семенович

Смерть
03.12.1991