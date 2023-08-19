Шевцова (Зубрева) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1899
Дата смерти03.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899
Отец: Зубрев Тимофей
Мать: Зубрева Мария
Третья дочь Марии и Тимофея
Рождение ребёнка
01.02.1925
Дочь: Шатило Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Шевцов Василий Семенович
Третья дочь Тимофея и Марии
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шевцова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шевцов Василий Семенович
Смерть
03.12.1991