Соболев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Виктор

Соболев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Анна Викторовна

Мать ребёнка: Селезнёва Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Селезнёва Юлия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнёва Юлия Сергеевна

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