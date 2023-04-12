Жукова Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Елизавета Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Жуков Борис Константинович

Отец ребёнка: Жуков Константин Николаевич

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно