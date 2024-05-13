Суровикин Василий Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Суровикин Петр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Суровикин Трофим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Суровикин Михей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1772
Сын: Суровикин Акинфей Васильевич
Мать ребёнка: Суровикина Федосья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно