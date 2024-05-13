Суровикин Василий Еремеевич 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Василий Еремеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Суровикин Еремей Алексеевич

Мать: Суровикина Васса Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Суровикин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Суровикин Трофим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Суровикин Михей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1770

Жена: Суровикина Федосья Лукьяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Суровикин Акинфей Васильевич

Мать ребёнка: Суровикина Федосья Лукьяновна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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