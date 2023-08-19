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Екатерина Тимофеевна
Екатерина Тимофеевна
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Место рождения
Дунайка
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Дата рождения
1841
Дата смерти
17.11.1910 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Дунайка
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
17.11.1910 ст.
Дунайка
, Сычевская волость, Вологодский уезд
От старости.
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