Тынкасова Агрипина Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тынкасова Агрипина Василиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1911

Сын: Тынкасов Яков Васильев

Отец ребёнка: Тынкасов Василий Александров

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 3-4 марта 1911г Иаков Родители: Сокольского села крестьянин Василий Александров Тынкасов и законная его жена Агрипина Василиева, оба православные Восприемники: Псаломщик Сокольской Преобра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тынкасов Василий Александров

Место жительства
Неизвестно
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно