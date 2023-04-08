Тынкасова Агрипина Василиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1911
Отец ребёнка: Тынкасов Василий Александров
ГАСО ф6 о17 3-4 марта 1911г Иаков Родители: Сокольского села крестьянин Василий Александров Тынкасов и законная его жена Агрипина Василиева, оба православные Восприемники: Псаломщик Сокольской Преобра... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно