Зиновия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Устинья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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