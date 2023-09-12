Зиновия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Устинья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Ларионов
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно