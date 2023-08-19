Потапов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Михаил Васильевич

Потапов Михаил Васильевич

avatar

Место рождения

Струково, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.08.1924

Дата смерти

26.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Струково, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1947
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.03.1986
Челябинск, Челябинский, Челябинская область