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Ворсин Сидор Егорович

Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ворсин Егор Афанасьевич

Мать: Ворсина Софья Ивановна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ворсина Фекла Сидоровна

Мать ребёнка: Ворсина Елизавета Федоровна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ворсин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Ворсина Елизавета Федоровна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ворсина Наталья Сидоровна

Мать ребёнка: Ворсина Елизавета Федоровна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворсина Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно