Ворсин Сидор Егорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ворсин Егор Афанасьевич
Мать: Ворсина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ворсина Фекла Сидоровна
Мать ребёнка: Ворсина Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ворсина Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ворсина Наталья Сидоровна
Мать ребёнка: Ворсина Елизавета Федоровна
Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно