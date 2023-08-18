Желнина (Деветьярова) Пелагея Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Деветьярова) Пелагея Савельева

Место рождения

дер. Шипичинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шипичинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Желнин Артемий Ильин

Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Желнин Марко Ильин

Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Желнин Федот Ильин

Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Зиновия Ильина

Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов

Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Илья Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сосновой Веретеи, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762