Желнина (Деветьярова) Пелагея Савельева
Место рождениядер. Шипичинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шипичинская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Желнин Артемий Ильин
Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Желнин Марко Ильин
Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Желнин Федот Ильин
Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Зиновия Ильина
Отец ребёнка: Желнин Илья Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Желнин Илья Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762