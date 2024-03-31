Иродион Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иродион Моисеевич

Место рождения

Туманино, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849

Отец: Моисей Степанович

Мать: Марья Гавриловна

Туманино, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Иродионова

Мать ребёнка: Елена Мартиниановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигней Иродионов

Мать ребёнка: Елена Мартиниановна

Рождение ребёнка
27.08.1882

Сын: Смирнов Назар Родионович

Мать ребёнка: Елена Мартиниановна

Туманино, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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