Иродион Моисеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849
Отец: Моисей Степанович
Мать: Марья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Иродионова
Мать ребёнка: Елена Мартиниановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигней Иродионов
Мать ребёнка: Елена Мартиниановна
Рождение ребёнка
27.08.1882
Мать ребёнка: Елена Мартиниановна
Смерть
Неизвестно