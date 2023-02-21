Беломытцева Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.02.1935
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1918
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Черных Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич
Рождение ребёнка
09.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич
Рождение ребёнка
01.01.1931
Сын: Беломытцев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1935
Причина смерти: туберкулез