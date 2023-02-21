Беломытцева Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеломытцева Анна Артемьевна

Беломытцева Анна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1918

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Черных Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Рождение ребёнка
09.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1931

Сын: Беломытцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Смерть
08.02.1935
Причина смерти: туберкулез