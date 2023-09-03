Ненахов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненахова Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненахова Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненахова Вера Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно