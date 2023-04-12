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Жукова Татьяна Павловна

Место рождения

Костромская губ, Чухломский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Анемподистовна

Отец ребёнка: Жуков Анемподист Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Жуков Николай Анемподистович

Отец ребёнка: Жуков Анемподист Федорович

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Анемподист Федорович

Смерть
Неизвестно