Жукова Татьяна Павловна
Место рожденияКостромская губ, Чухломский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губ, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Анемподистовна
Отец ребёнка: Жуков Анемподист Федорович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Жуков Николай Анемподистович
Отец ребёнка: Жуков Анемподист Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно