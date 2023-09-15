Лукашин Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашин Максим Владимирович

Место рождения

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1990

Отец: Лукашин Владимир

Мать: Лукашина Татьяна Андреевна

Коноша, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.06.2012

Дочь: Лукашина Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
21.12.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.2018

Дочь: Лукашина Есения Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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