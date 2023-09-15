Лукашин Максим Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1990
Отец: Лукашин Владимир
Рождение ребёнка
13.06.2012
Дочь: Лукашина Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Питкяранта, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
21.12.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.2018
Дочь: Лукашина Есения Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности