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Колесников Василий Акимович
Колесников Василий Акимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Колесников Аким Андреевич
1914 г.р.
Мать
Слесаренко Анна Дмитриевна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Колесников Аким Андреевич
Мать:
Слесаренко Анна Дмитриевна
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