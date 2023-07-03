Колесников Василий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Василий Акимович

Колесников Василий Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Колесников Аким Андреевич

Мать: Слесаренко Анна Дмитриевна