Иванов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844 ст.
Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Иванова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Иванова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна
Смерть
Неизвестно