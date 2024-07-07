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Иванов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Иванов Иван Федорович

Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна

Тарсеево, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Иванова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна

Тарсеево, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Иванова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна

Тарсеево, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Иванов Никифор Федорович

Мать ребёнка: Иванова Настасья Петровна

Смерть
Неизвестно

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